L'Atletico Madrid annuncia il calendario con un video di Alessio di Temptation Island: il post è virale

L' Atletico Madrid da anni sta dando lezioni su come ampliare la propria fan base all'estero attraverso i social. Grazie alla geolocalizzazione dei contenuti, riescono a sfruttare i trend dei singoli Paesi pubblicando post dedicati esclusivamente a loro e facendoli vedere solo a chi viene geolocalizzato in quell'area. Una strategia che ha portato a risultati importanti in Italia , dove il profilo dell'Atletico Madrid è riuscito a inserirsi alla grande tra i "nostri" trend. Come è successo per l'annuncio del calendario del campionato della prossima stagione.

L'Atletico Madrid e Temptation Island: l'annuncio è virale

Un annuncio molto particolare quello dei Colchoneros che hanno pubblicato una clip del noto programma Mediaset Temptation Island. La trasmissione è riniziata da poco e, come al solito, fa sempre parlare di sé con delle clip che sono diventate iconiche. L'ultima in ordine cronologico è quella di Alessio, entrato nel programma insieme alla ormai ex fidanzata Sonia e subito uscito nella prima puntata dopo un duro falò di confronto. Nel video, sullo sfondo ci sono le varie date delle partite in casa e in trasferta, sopra la scritta: "POV Quando spieghi perché non andrai al matrimonio di tua cugina". E in primo piano proprio la clip di Alessio: "Io questo programma me lo sono studiato nel cervello". Frase estrapolata dal suo discorso agli altri fidanzati di questa edizione 2025, diventato ormai un vero e proprio tormentone perché rimbalzata in qualsiasi social. Il post neanche a dirlo è diventato virale in pochissimo e ha fatto il giro del web, confermando ancora na voltà la strategia social del club in Italia.