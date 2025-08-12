Raspadori ricorda gli scudetti con il Napoli e si presenta: "Voglio vincere anche con l'Atletico Madrid"

Tutto pronto per l'inizio della nuova avventura di Giacomo Raspadori con l' Atletico Madrid , la prima per l'ex Napoli fuori dall'Italia. Il giocatore ha salutato gli azzurri per approdare nella capitale spagnola alla corte di Simeone. L'italiano si è presentato così: "Sono superfelice e anche emozionato di essere qui. Penso che neppure nel migliore dei sogni si possa arrivare a pensare di vestire una maglia così importante . Sono orgoglioso della possibilità e non vedo l'ora di scendere in campo e fare gioire i tifosi".

Atletico Madrid, le parole di Raspadori

Raspadori, durante la prima intervista da giocatore dell'Atletico Madrid, ha ricordato anche i due scudetti vinti con la maglia del Napoli: "Aver vinto due scudetti con il Napoli mi porta qui con grande carica, spero di vincere qualcosa anche qui con sudore e determinazione. Penso di potermi definire rispettoso e ambizioso, ho sempre cercato di mettere il bene della squadra davanti a tutto cercando di dare il massimo". Raspadori ha poi parlato del suo nuovo allenatore Diego Simeone: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima. È un allenatore totale che ha dimostrato tanto. Le sue squadre hanno caratteristiche ben precise. Sono emozionato di conoscerlo e di lavorarci insieme". Infine un messaggio ai tifosi: "Spero di regalargli tante gioie. Dall'Italia ho visto che hanno una passione incredibile per questa maglia".