Raspadori ricorda gli scudetti con il Napoli e si presenta: "Voglio vincere anche con l'Atletico Madrid"

Tutto pronto per l'inizio della nuova avventura di Giacomo Raspadori con l'Atletico Madrid, la prima per l'ex Napoli fuori dall'Italia. Il giocatore ha salutato gli azzurri per approdare nella capitale spagnola alla corte di Simeone. L'italiano si è presentato così: "Sono superfelice e anche emozionato di essere qui. Penso che neppure nel migliore dei sogni si possa arrivare a pensare di vestire una maglia così importante. Sono orgoglioso della possibilità e non vedo l'ora di scendere in campo e fare gioire i tifosi".
Atletico Madrid, le parole di Raspadori
Raspadori, durante la prima intervista da giocatore dell'Atletico Madrid, ha ricordato anche i due scudetti vinti con la maglia del Napoli: "Aver vinto due scudetti con il Napoli mi porta qui con grande carica, spero di vincere qualcosa anche qui con sudore e determinazione. Penso di potermi definire rispettoso e ambizioso, ho sempre cercato di mettere il bene della squadra davanti a tutto cercando di dare il massimo". Raspadori ha poi parlato del suo nuovo allenatore Diego Simeone: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima. È un allenatore totale che ha dimostrato tanto. Le sue squadre hanno caratteristiche ben precise. Sono emozionato di conoscerlo e di lavorarci insieme". Infine un messaggio ai tifosi: "Spero di regalargli tante gioie. Dall'Italia ho visto che hanno una passione incredibile per questa maglia".