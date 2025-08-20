Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Raspadori si presenta all’Atletico Madrid: “La concorrenza ti fa crescere”

L’ex Napoli parla dei primi giorni con la sua nuova squadra. In conferenza stampa le sue parole
Raspadori si presenta all’Atletico Madrid: “La concorrenza ti fa crescere”
2 min
Atletico Madrid

Atletico Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

MADRID – La prima partita non è andata come sperato, ma l’entusiasmo di Giacomo Raspadori per la nuova avventura in maglia Atletico Madrid rimane altissimo. Arrivato dal Napoli per 22 milioni di euro, l’attaccante italiano si è presentato in conferenza stampa parlando con grande emozione del suo nuovo club. “È un sogno che si avvera per me. L’Atletico è un club incredibile. La scelta è stata facile: la società e l’allenatore mi hanno mostrato fin da subito grande fiducia”.

Raspadori e i grandi sogni con l’Atletico Madrid

Raspadori ha esordito nella Liga entrando al 68’ nella sfida contro l’Espanyol. Nonostante la sconfitta, il feeling con l’ambiente è stato immediato: “L’impatto con lo spogliatoio è stato molto positivo. È stato come se fossi qui da tempo. Tutti sono molto umili e mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Griezmann mi ha accolto molto bene”. Tra i temi toccati anche la grande competitività all’interno della rosa, soprattutto nel reparto offensivo: “Avere tanti compagni forti davanti è un grande stimolo. La concorrenza ti spinge a migliorare ogni giorno e può fare solo bene alla squadra. Simeone? La stima del mister è stata fondamentale nella mia scelta. Sapere che un allenatore come lui crede in me mi rende orgoglioso e mi dà ancora più motivazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletico Madrid

Da non perdere

Atletico Madrid, esordio amaro per RaspadoriNapoli, Lukaku è carico