Raspadori si presenta all’Atletico Madrid: “La concorrenza ti fa crescere”

MADRID – La prima partita non è andata come sperato, ma l’entusiasmo di Giacomo Raspadori per la nuova avventura in maglia Atletico Madrid rimane altissimo. Arrivato dal Napoli per 22 milioni di euro, l’attaccante italiano si è presentato in conferenza stampa parlando con grande emozione del suo nuovo club. “È un sogno che si avvera per me. L’Atletico è un club incredibile. La scelta è stata facile: la società e l’allenatore mi hanno mostrato fin da subito grande fiducia”.

Raspadori e i grandi sogni con l’Atletico Madrid

Raspadori ha esordito nella Liga entrando al 68’ nella sfida contro l’Espanyol. Nonostante la sconfitta, il feeling con l’ambiente è stato immediato: “L’impatto con lo spogliatoio è stato molto positivo. È stato come se fossi qui da tempo. Tutti sono molto umili e mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Griezmann mi ha accolto molto bene”. Tra i temi toccati anche la grande competitività all’interno della rosa, soprattutto nel reparto offensivo: “Avere tanti compagni forti davanti è un grande stimolo. La concorrenza ti spinge a migliorare ogni giorno e può fare solo bene alla squadra. Simeone? La stima del mister è stata fondamentale nella mia scelta. Sapere che un allenatore come lui crede in me mi rende orgoglioso e mi dà ancora più motivazioni”.