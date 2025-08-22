Atletico Madrid, Ruggeri "presenta" Raspadori ai nuovi tifosi in italiano

Atmosfera fantastica al "Metropolitano" di Madrid, casa dell'Atletico di Diego Pablo Simeone. Ieri sera, la presentazione ufficiale della rosa 2025/26 ai tifosi dei Colchoneros. Tra conferme e nuovi volti, non è passato inosservato il siparietto tra Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori, con l'ex calciatore dell'Atalanta che ha annunciato al microfono il nome dell'ultimo acquisto dell'Atletico, arrivato dal Napoli a titolo definitivo.