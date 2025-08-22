Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atletico Madrid, Ruggeri "presenta" Raspadori ai nuovi tifosi in italiano

In occasione della presentazione ufficiale della squadra di Simeone, l'ex giocatore dell'Atalanta ha annunciato così il nome dell'ultimo acquisto dei Colchoneros
2 min
Atletico Madrid

Atletico Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Atmosfera fantastica al "Metropolitano" di Madrid, casa dell'Atletico di Diego Pablo Simeone. Ieri sera, la presentazione ufficiale della rosa 2025/26 ai tifosi dei Colchoneros. Tra conferme e nuovi volti, non è passato inosservato il siparietto tra Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori, con l'ex calciatore dell'Atalanta che ha annunciato al microfono il nome dell'ultimo acquisto dell'Atletico, arrivato dal Napoli a titolo definitivo.

Atletico Madrid, Ruggeri "presenta" Raspadori ai nuovi tifosi in italiano

In occasione della presentazione ufficiale della squadra che affronterà la stagione sportiva 2025/26, l'Atletico Madrid ha invitato Matteo Ruggeri a presentare a tutti i tifosi del "Metropolitano" Giacomo "Jack" Raspadori, uno degli acquisti arrivati alla corte di Simeone in questa sessione di mercato: "Buonasera a tutti, volevo presentarvi il nostro ultimo giocatore arrivato. Italiano come me e vincitore di due campionati italiani, con il numero 22: Giacomo Raspadori!", ha urlato al microfono l'ex Atalanta. Splendida l'accoglienza per l'attaccante prelevato dal Napoli, apparso molto emozionato all'ingresso sul terreno di gioco. Lo sguardo al cielo, gli occhi lucidi e poi il saluto al pubblico, prima di sorridere al fianco dello stesso Ruggeri. Per entrambi, inizia una nuova importante avventura.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletico Madrid

Da non perdere

Atletico, Raspadori si presentaPossibile scambio Juve-Atletico