Atmosfera fantastica al "Metropolitano" di Madrid, casa dell'Atletico di Diego Pablo Simeone. Ieri sera, la presentazione ufficiale della rosa 2025/26 ai tifosi dei Colchoneros. Tra conferme e nuovi volti, non è passato inosservato il siparietto tra Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori, con l'ex calciatore dell'Atalanta che ha annunciato al microfono il nome dell'ultimo acquisto dell'Atletico, arrivato dal Napoli a titolo definitivo.
Atletico Madrid, Ruggeri "presenta" Raspadori ai nuovi tifosi in italiano
In occasione della presentazione ufficiale della squadra che affronterà la stagione sportiva 2025/26, l'Atletico Madrid ha invitato Matteo Ruggeri a presentare a tutti i tifosi del "Metropolitano" Giacomo "Jack" Raspadori, uno degli acquisti arrivati alla corte di Simeone in questa sessione di mercato: "Buonasera a tutti, volevo presentarvi il nostro ultimo giocatore arrivato. Italiano come me e vincitore di due campionati italiani, con il numero 22: Giacomo Raspadori!", ha urlato al microfono l'ex Atalanta. Splendida l'accoglienza per l'attaccante prelevato dal Napoli, apparso molto emozionato all'ingresso sul terreno di gioco. Lo sguardo al cielo, gli occhi lucidi e poi il saluto al pubblico, prima di sorridere al fianco dello stesso Ruggeri. Per entrambi, inizia una nuova importante avventura.