L’Atletico Madrid non si ferma più: dopo l’Inter batte anche l’Oviedo

Con la mente a Barcellona

Con più di un pensiero al big match di martedì prossimo col Barça - valido per la 19ª giornata e anticipato per l’impegno di Supercoppa di Spagna che si celebrerà a inizio gennaio - Diego Pablo Simeone decide di far rifiatare il rampollo Giuliano, Barrios e Julian Alvarez. Riappare tra i pali, invece, Jan Oblak, che aveva saltato la sfida con i nerazzurri per un fastidio al ginocchio ed era stato sostituito da Juan Musso. Davanti, tocca all’affiatata coppia formata da Sorloth e Griezmann. Luis Carrion risponde con la difesa a quattro, l’eterno Cazorla mezzapunta e i due attaccanti Rondon e Fede Viña.

Doppio Sorloth

Fin dai primi scampoli, appare particolarmente motivato Sorloth, che ci prova subito con un tiro violento respinto da Escandell e, poi, ci riprova con un colpo di testa ravvicinato che si spegne sopra la traversa. Varcato il quarto d’ora, al terzo tentativo il bomber norvegese sblocca il risultato, facendosi trovare puntuale all’appuntamento con un assist in orizzontale di Hancko. Una decina di minuti dopo, l’affiatata coppia si ripete col centro del difensore ceco per l’ex Real Sociedad e Villarreal che anticipa David Carmo e completa la sua doppietta. 4ª rete in campionato per l’attaccante scandinavo. Nella ripresa, il Cholo lancia nella mischia, uno dopo l’altro, Giuliano, Barrios, Julian Alvarez e Raspadori, ma il risultato non cambia più. 2-0 per i colchoneros, che si riportano a 3 punti dalla capolista Barça, in vista dello scontro diretto di martedì prossimo.