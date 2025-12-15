Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Emma al numero uno in classifica, il post dell'Atletico Madrid fa impazzire tutti

I Colchoneros hanno citato la cantante italiana sui social
1 min
TagsEmmaatletico madrid
Atletico Madrid

Atletico Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Emma Marrone è al primo posto delle classifiche in Italia con la sua canzone "L'amore non mi basta" del 2013, tornata virale grazie ai video edit di calcio su Instagram e TikTok.

Emma Marrone virale sui social: anche l'Atletico Madrid la cita

Tra le tantissime pubblicazioni, anche una dell'Atletico Madrid che ha postato un video commovente su Fernando Torres utilizzando il brano della cantante italiana con questa descrizione: "Fernando ❤️ (Qui per contribuire a tenere @real_brown al numero 1)".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletico Madrid

Da non perdere

Mancini "indemoniato"Sorpresa all'Olimpico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS