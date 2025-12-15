Emma al numero uno in classifica, il post dell'Atletico Madrid fa impazzire tutti
Emma Marrone è al primo posto delle classifiche in Italia con la sua canzone "L'amore non mi basta" del 2013, tornata virale grazie ai video edit di calcio su Instagram e TikTok.
Emma Marrone virale sui social: anche l'Atletico Madrid la cita
Tra le tantissime pubblicazioni, anche una dell'Atletico Madrid che ha postato un video commovente su Fernando Torres utilizzando il brano della cantante italiana con questa descrizione: "Fernando ❤️ (Qui per contribuire a tenere @real_brown al numero 1)".