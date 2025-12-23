Il video di Natale dell'Atletico Madrid ancora una volta fa piangere tutti: perché è tra i migliori d'Europa

Atletico Madrid, il video natalizio dedicato alla salute mentale

Secondo il rapporto Mental Health Atlas 2024 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i disturbi mentali, come la depressione e l’ansia, continuano a essere tra le principali cause di malattia a livello globale. Per questo motivo, il Club ha voluto utilizzare uno dei momenti più significativi dell’anno per dare visibilità a questa tematica trasversale, promuovendo la prevenzione, il trattamento e l’accompagnamento. L'Atletico contribuisce al dibattito su un problema che riguarda oltre un miliardo di persone nel mondo, promuovendo prevenzione, ascolto e cura emotiva. Il progetto è realizzato in collaborazione con Teléfono de la Esperanza, organizzazione che offre supporto psicologico gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e prevenire il suicidio, rafforzando il messaggio che chiedere aiuto è un atto di forza. A supporto dell’iniziativa è stato lanciato anche il sito esaclasedetristeza, dove è possibile trovare informazioni e contatti utili per ricevere aiuto, oltre alla possibilità di diventare volontari. In Italia, un simile servizio é portato avanti dall’associazione Telefono Amico Italia che si impegna a offrire, in modo completamente gratuito e in qualsiasi momento, ascolto e supporto a chiunque si trovi in una situazione di crisi o di emergenza emotiva, mettendo a disposizione volontari formati al dialogo e all’ascolto per promuovere il benessere personale e la salute sociale.