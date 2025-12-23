Il video di Natale dell'Atletico Madrid ancora una volta fa piangere tutti: perché è tra i migliori d'Europa
Anche quest’anno l’Atletico Madrid colpisce dritto al cuore con il suo tradizionale video natalizio. Intitolato "Mercado", lo spot sceglie di andare oltre il calcio per accendere i riflettori su un tema di enorme rilevanza sociale: la cura della salute mentale. Ambientato in un mercato di quartiere di Madrid, il racconto segue la quotidianità di due commercianti, Rosa, la pescivendola, e Julia, la fioraia, legate all’Atletico non solo dalla passione sportiva, ma anche dalle sfide invisibili che affrontano ogni giorno. Una storia semplice ed emozionante che ricorda come esistano battaglie ben più importanti del risultato di una partita.
Atletico Madrid, il video natalizio dedicato alla salute mentale
Secondo il rapporto Mental Health Atlas 2024 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i disturbi mentali, come la depressione e l’ansia, continuano a essere tra le principali cause di malattia a livello globale. Per questo motivo, il Club ha voluto utilizzare uno dei momenti più significativi dell’anno per dare visibilità a questa tematica trasversale, promuovendo la prevenzione, il trattamento e l’accompagnamento. L'Atletico contribuisce al dibattito su un problema che riguarda oltre un miliardo di persone nel mondo, promuovendo prevenzione, ascolto e cura emotiva. Il progetto è realizzato in collaborazione con Teléfono de la Esperanza, organizzazione che offre supporto psicologico gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e prevenire il suicidio, rafforzando il messaggio che chiedere aiuto è un atto di forza. A supporto dell’iniziativa è stato lanciato anche il sito esaclasedetristeza, dove è possibile trovare informazioni e contatti utili per ricevere aiuto, oltre alla possibilità di diventare volontari. In Italia, un simile servizio é portato avanti dall’associazione Telefono Amico Italia che si impegna a offrire, in modo completamente gratuito e in qualsiasi momento, ascolto e supporto a chiunque si trovi in una situazione di crisi o di emergenza emotiva, mettendo a disposizione volontari formati al dialogo e all’ascolto per promuovere il benessere personale e la salute sociale.