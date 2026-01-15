Giuliano Simeone rinnova con l'Atletico Madrid: la clausola recissoria è incredibile  

Giuliano Simeone, tutti i numeri con l'Atletico Madrid

Nell'estate del 2023 Giuliano Simeone si era legato all'Atletico Madrid fino al 2028, poco prima di andare a giocare in prestito all'Alavés. Nella scorsa stagione ha offerto 16 assist, in quella in corso vanta un record di 63 dribbling e di 42 contrasti che gli hanno permesso di recuperare 61 palloni. Come ricordato da Marca, che ha preannunciato l'intesa, Giuliano Simeone è inoltre terzo nell'Atletico per minuti giocati, con 2.069 in 27 partite. Ha segnato o fornito assist in occasione di 7 reti realizzate dai Colchoners e, a oggi, è il giocatore che crea più occasioni da gol (15).