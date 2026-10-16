L'Atletico Madrid è pazzo di David: "Ha già convinto Simeone a riscattarlo"

L' Atletico Madrid sembra già deciso a trattenere Jonathan David . Secondo "Relevo", l'attaccante canadese, arrivato al club biancorosso dalla Juventus , avrebbe convinto i Colchoneros a riscattarlo grazie a un rendimento oltre le aspettative: sei presenze, 251 minuti totalizzati, tre gol e due assist nella Liga .

Simeone pazzo di David: "Ha qualcosa che non avevamo"

Complice il ritardo di condizione di Alvarez e lo stop di Sorloth, David ha sfruttato al meglio chance che Simeone gli ha concesso, rivelandosi un terminale offensivo eccellente nel sistema di gioco del Cholo. Lo stesso Simone ha elogiato l'impatto di David in occasione della gara di martedì, vinta con il finale di 2-0 al Riyadh Air Metropolitano contro il Manchester United, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: "David ha qualcosa che non avevamo, è un attaccante che si muove naturalmente verso destra e svolge un grande lavoro difensivo per la squadra". L'Atletico Madrid sta così valutando seriamente l'ingaggio a titolo definitivo, sfruttando l'opzione d'acquisto a 25 milioni di euro concordata con i bianconeri al momento del prestito.