Tragedia ferroviaria in Spagna, Marcos Llorente di fuoco con il ministro spagnolo: "Invece di fare come i tredicenni su Twitter..."

"Caro Óscar Puente , non è forse giunto il momento di mettere da parte Twitter e di concentrarsi sul lavoro per cui ti paghiamo?". Così in una storia su Instagram Marcos Llorente . Il difensore dell' Atletico Madrid ha apertamente criticato il Ministro dei trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana della Spagna , in seguito alla tragedia ferroviaria causata da uno scontro tra treni, avvenuto questa mattina, vicino a Toledo , tra le località di Los Yebenes e Urda . In totale, i due convogli trasportavano almeno 400 passeggeri. Ci sono vittime e feriti. La Coppa del Re si ferma: rinviate tre partite .

Tragedia ferroviaria in Spagna, il post su Instagram di Marcos Llorente

In un post ricondiviso da Morata, Marcos Llorente ha scritto: "Caro Óscar Puente, non è forse giunto il momento di mettere da parte Twitter e di concentrarsi sul lavoro per cui ti paghiamo? Quando sono in gioco vite umane, il minimo che ci si possa aspettare da un Ministro dei Trasporti è senso di responsabilità, serietà, impegno per la sicurezza e rispetto. Ne abbiamo abbastanza di politici che sembrano più interessati a vincere discussioni sui social media – comportandosi come ragazzini di 13 anni – piuttosto che ad assumersi le responsabilità che il loro ruolo comporta. Twitter non è il tuo lavoro. Il tuo lavoro riguarda il trasporto pubblico, la sicurezza e il dover rispondere del proprio operato quando le cose vanno male. Finora, sotto questo aspetto, sei stato un vero disastro; anche se, come sempre, darai la colpa a qualcun altro. Avanti con il circo, allora".