Barcellona, Coutinho e Pjanic fuori dai convocati: verso la cessione

Non ci sono Philippe Coutinho, Miralem Pjanic e Samuel Umtiti nella lista dei convocati del tecnico del Barcellona Ronald Koeman per la partita di campionato di questa sera al Camp Nou, la prima con ritorno del pubblico e del post-Messi, contro la Real Sociedad. Dal club viene specificato che i tre non sono stati inseriti nella lista per scelta tecnica, ed è quindi chiaro che sono sul mercato. Su Coutinho ci sarebbe la Lazio, e il Barça pur di farlo partire sarebbe disposto a pagare metà dell'ingaggio, mentre Pjanic insiste per tornare alla Juventus.