"Dembelé potrebbe anche discutere di rinnovo con il Barcellona"

Ousmane Dembelé sembrerebbe disposto a rinnovare il suo contratto con il Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, il francese e il suo entourage sarebbero disposti a riparlare della questione nel caso in cui il Barcellona facesse nuovamente un'offerta. L'accordo attauale scade il prossimo 30 giugno. Se fino a qualche tempo fa tutto faceva pensare a un suo addio in estate, ora le cose potrebbero cambiare. L'ex Borussia Dortmund si è ripreso il posto da titolare e sta giocando molto bene, come dimostrano i due assist per Aubameyang e Araujo nel Clasico stravinto contro il Real Madrid. Lo stesso vicepresidente del Barcellona Rafa Yuste non ha chiuso a una possibile ripresa dalla trattativa.