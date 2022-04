"Barcellona, tre obiettivi principali del prossimo mercato"

Secondo quanto riferito da As , il Barcellona sarebbe desideroso di mettere a segno un grande colpo nel prossimo mercato e avrebbe stilato una lista delle preferenze. I primi tre di questo elenco sarebbero Erling Haaland , Momo Salah e Robert Lewandowski , tutti in questo ordine. I blaugrana sarebbero sicuri che uno dei tre arriverà. Ma le situazioni relative a questi giocatori sarebbero molto differenti. Per quel che riguarda l'attaccante del Borussia Dortmund , sarebbe il favorito tra i tre, ma il presidente Laporta ha raffreddato questa pista: "Dovrebbe esprimere il suo desiderio di venire al Barça e, per il momento, non l'ha fatto. O si adatta alle condizioni o lo vedo molto lontano", ha detto. Sul giocatore ci sarebbero soprattutto Real Madrid e Manchester City .

Salah e Lewandowski

Se Haaland avrebbe perso punti, Salah - al contrario - li avrebbe guadagnati. Il giocatore piace molto a Xavi, che lo vedrebbe molto bene al posto di Dembelé, con Aubameyang al centro e Ansu Fati come sostituto dell'ex Roma. Il contratto dell'egiziano con il Liverpool scade nel 2023 e questo potrebbe facilitare il suo arrivo a Barcellona, visto che - in questo modo - i catalani non dovrebbero spendere una cifra astronomica per acquistarlo. Anche Lewandowski ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Il giocatore piacerebbe molto perché segna sempre e per l'esperienza che ha. Ma ha 34 anni, andrebbe in contrasto con la nuova politica voluta da Laporta, che ha messo al centro i giovani. Ma il polacco, tra le tre, parrebbe essere l'opzione più reale in questo momento.