"Dembelé, il Barcellona ha una nuova proposta da fargli a breve"

Il Barcellona ancora sarebbe speranzoso a proposito del rinnovo del contratto di Ousmane Dembelé, che ha il contratto in scadenza tra tre mesi e non ha ancora rinnovato. I blaugrana, secondo Mundo Deportivo, avrebbe pronto una nuova proposta da fargli recapitare nelle prossime settimane. Tra l'altro, un incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza catalana sarebbe in calendario già la prossima settimana. I catalani vorrebbero ottenere la firma sul nuovo contratto quanto prima, anche perché ci sarebbe sempre la minaccia del Psg. Il giocatore, infatti, piacerebbe molto a Leonardo, che lo considererebbe un obiettivo primario nel caso in cui Kylian Mbappé vada al Real Madrid.