"Barcellona, tutto su Morata se non arriva Lewandowski"

ROMA - Secondo quanto riferito da Marca , le possibilità che l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski lasci la Baviera, a fine stagione, per trasferirsi nella Liga spagnola e vestire la maglietta del Barcellona sarebbero molto concrete. L'agente dell'ex Borussia Dortmund , Pini Zahavi , avrebbe già incontrato il ds del club catalano Mateu Alemany , e quest'ultimo lo avrebbe informato che gli azulgrana parrebbero essere disposti a pagare 35 milioni per il cartellino del bomber polacco.

Pronto un biennale

A Lewandowski verrebbe offerto un contratto di biennale, che può essere prolungato di un anno. Nel caso in cui fallisca il piano che porta al giocatore di proprietà dei Campioni di Germania, il Barcellona potrebbe tornare su un centravanti già seguito in passato: si tratterebbe dello juventino Alvaro Morata, ma il cartellino dello spagnolo appartiene all'Atletico Madrid.