"Barcellona, super offerta del Psg a Dembélé"

Secondo quanto riportato da Sport, il Psg avrebbe fatto una offerta clamorosa a Ousmane Dembélé per convincerlo ad andare a Parigi e a non firmare il rinnovo con il Barcellona. Il club parigino sarebbe disposto a offire 17 milioni d'ingaggio netti annuali all'attaccante ex Borussia Dortmund più un bonus alla firma, molto di più di quello che gli avrebbe offerto il club catalano. La squadra neocampione di Francia pare non abbia ancora ricevuto una risposta, ma spera che il francese decida il più presto possibile in quale squadra giocare il prossimo anno.