Barcellona, Araujo è stato dimesso dall'ospedale

MILANO - Il difensore del Barcellona Ronald Araujo è stato dimesso dopo una notte in ospedale a seguito di un trauma cranico riportato nella partita di campionato contro il Celta Vigo. Il club rende noto che i test condotti sul giocatore dopo la commozione cerebrale di martedì sono risultati soddisfacenti e i medici gli hanno permesso di tornare a casa. Il difensore uruguaiano è stato portato fuori dal campo in ambulanza dopo essere caduto al Camp Nou. Lui e il compagno di squadra Gavi Paez si sono scontrati con la testa mentre andavano su un pallone al 61' del match vinto per 3-1 dai blaugrana.