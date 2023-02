Barcellona, Negreira non parla in tribunale: il motivo è sorprendente

L'ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira è coinvolto in maniera diretta nel cosiddetto " Barçagate ". L'accusa sarebbe quella di aver ricevuto soldi (si stima oltre 6 milioni di euro ), dal Barcellona per avere dei " favori arbitrali " nella Liga . Lo scandalo andrebbe avanti dal 2001 e, ormai da giorni, il club allenato da Xavi è al centro di una bufera mediatica e giuridica . Il procedimento è tutt'ora in corso, e le recenti non dichiarazioni dell'ex dirigente arbitrale potrebbero complicare la posizione del club .

Negreira e il motivo per non dichiarare

Negreira, affermando di avere un principio di Alzheimer, ha esercitato il suo diritto di non rilasciare dichiarazioni in tribunale, spiega il quotidiano "El Español", e, a seconda del grado della sua malattia, non potrebbe avere responsabilità penale nel caso in cui l'ufficio del procuratore sollevi le sue indagini davanti a un giudice, sottolinea la stessa testata. Il Barcellona ha comunque consegnato la documentazione all'Ufficio nazionale per le indagini sulle frodi (ONIF), inviando un totale di 33 fatture.