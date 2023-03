Le parole shock del padre di Ansu Fati sul Barcellona: "Meritiamo di più"

Parole pesanti quelle di Bori Fati, papà di Ansu, rilasciate ai microfoni di "Cadena Cope". Il genitore si è sfogato sulla situazione che sta coinvolgendo il figlio, visto lo scarso minutaggio che sta avendo in stagione con il Barcellona: "Fosse per me, lo porterei via ma lui vuole rimanere. Da padre, però, sono arrabbiato, Mi dà fastidio che giochi così poco, stiamo parlando del numero 10 del Barcellona, di un nazionale spagnolo, di un ragazzo venuto fuori dalla Masia. Penso che meritiamo molto di più - continua - Ci sono attaccanti fenomenali al Barcellona ma lui non è un ragazzo qualunque, prima che si infortunasse giocava e c'erano Messi, Griezmann e Suarez.Ansu non vuole firmare per un altro club ma io voglio vederlo vincere, vorrei che avesse sostegno e continuità come ha avuto Vinicius al Real Madrid. Il Barcellona mi ha detto che lo considerano un patrimonio del club ma allora dovrebbero prendersene cura".