Yamal rivela un problema con il test antidoping: “Mi stavo pisc… addosso!”

Nell'ultima notte di Champions league il Barcellona ha trionfato nel bollente stadio del Borussia Dortmund per 3-2 grazie alla rete nel finale di Ferran Torres. L'assist per il gol dello spagnolo è di uno strepitoso Lamine Yamal, premiato anche Mvp del match dal Uefa. Il Barcellona vola grazie al suo baby fenomeno, che però ha svelato di aver avuto un 'problema' con l'antidoping nel post partita a Football Movistar Plus+: "Mi stavo pisc... addossoe per una volta che mi stavo pisc... addosso mi hanno lasciato non fare il test antidoping".