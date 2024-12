Caos Barcellona, rischia di perdere Dani Olmo: il giudice nega l'iscrizione

Una gestione societaria paradossale che continua a mettere ciclicamente nei guai il Barcellona. Il club sperava di chiudere oggi lo spinoso affare Dani Olmo, e invece è arrivata la stangata del giudice: il tribunale ha dato ragione alla Liga, che accusava i blaugrana di non rispettare le norme nazionali del Fair Play finanziario, perciò non potranno essere iscritti al campionato né il talento della Spagna campione d'Europa né Pau Victor. Una sorpresa per il Barça, convinto di poter ottenere una licenza temporanea come successo due anni fa con Gavi. La situazione è molto grave soprattutto per Dani Olmo, acquistato in estate (quando già i blaugrana impiegarono settimane per tesserarlo) dal Lipsia per 60 milioni e che, grazie a una clausola presente nel suo contratto, potrà svincolarsi dall'1 gennaio se la situazione non dovesse cambiare in pochi giorni.