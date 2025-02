Il Barcellona cala il poker a Siviglia e si riporta a -2 dalla vetta

SIVIGLIA (SPAGNA) - A ventiquattr’ore dal graditissimo pareggio tra Real e Atletico , il Barça batte per 4-1 il Siviglia e si riporta a -2 dai blancos e a -1 dai colchoneros. Gara scoppiettante quella del Sanchez Pizjuan, che si apre con l’immediato botta e risposta di Lewandowski e Ruben Vargas , prima che i blaugrana, nella ripresa, prendano il largo con le reti di Fermin Lopez , Raphinha ed Eric Garcia , con quest’ultimo gol trovato, allo scadere, con i catalani in dieci, a causa dell’espulsione dello stesso Fermin, che alla resa dei conti, fa in tempo a giocare poco più di un quarto d’ora.

Botta e risposta

Determinato a riportarsi sotto a Real e Atletico, il Barça parte fortissimo e ci prova subito con una volée di Lamine Yamal, neutralizzata da un intervento d’istinto del reattivo Nyland. Il portiere norvegese, però, non può nulla, poco dopo, su un tocco ravvicinato di Lewandowski, liberato sotto porta da un colpo di testa smarcante di Iñigo Martinez. 19º gol in Liga per il polacco. Il vantaggio blaugrana, però, dura il tempo della celebrazione, visto che alla ripresa del gioco, il Siviglia riacciuffa subito il pareggio, con un’azione fatta di appena sei passaggi e chiusa dalla rete di Ruben Vargas, trovato sul secondo palo da Saul. Nell’occasione, appare piuttosto svagata la retroguardia catalana. Sull’onda dell’entusiasmo, varcato il quarto d’ora, gli andalusi ci riprovano con Isaac Romero, che s’insinua in area ma si fa anticipare da un intervento alla disperata di Szczesny. A metà frazione, finisce ko Araujo, colpito duro alla caviglia dall’attivo Saul e sostituito da Cubarsì. Il Barça prova a rimettersi ad attaccare, ma fatica a confezionare occasioni chiare di rete, mentre allo scadere ci vuole un mezzo miracolo di Szczesny per neutralizzare un ‘improvvisa sforbiciata volante di Lukebakio.

Fa tutto Fermin Lopez

Alla ripresa, Hansi Flick lancia nella mischia Fermin Lopez al posto dell’ammonito Gavi e, dopo neanche un minuto, il nuovo entrato riporta subito in vantaggio il Barça con un colpo di testa favorito da un assist fantascientifico di Pedri. Gli andalusi, per la seconda volta, riacciufferebbero subito il pari ancora con Ruben Vargas, ma stavolta tutto viene annullato per un fuorigioco a principio della giocata di Lukebakio. Poco dopo, il Siviglia protesta a gran voce per un possibile rigore di Koundé su Sow. L’azione prosegue e, al cambio di fronte, Raphinha cala il tris del Barça con un potente diagonale di destro. 13º gol nel torneo per il brasiliano. Varcato il quarto d’ora, però, il Barça si ritrova in dieci per l’espulsione dello stesso Fermin Lopez, colpevole di un’entrata pericolosa su Sow. Flick riaggiusta la squadra inserendo Eric Garcia e Dani Olmo per Lewandowski e Frenkie de Jong e, allo scadere, proprio Eric Garcia completa il poker blaugrana. Barça di nuovo a -2 dalla vetta.