Smarrito il cane di Szczesny, ore di ansia per l'ex Juve: ritrovato grazie a un appello sul web

Szczesny ritrova il suo cane Nala dopo ore di apprensione

Per ritrovarlo, l'ex Juve aveva chiesto aiuto alla comunità locale attraverso un post su Instagram, diffuso dal notiziario comunale, in cui si leggeva: "Il nostro vicino e portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny, chiede aiuto per ritrovare il suo prezioso amico peloso". Il messaggio era accompagnato da una foto del cane e un numero di contatto per eventuali segnalazioni. L’appello ha avuto successo: poche ore dopo, Nala è stata ritrovata sana e salva e ha potuto riabbracciare la sua famiglia.