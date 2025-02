Il Barcellona riacciuffa il Real Madrid in vetta tra mille polemiche

BARCELLONA (SPAGNA) - Aggancio completato per il Barcellona , che nel posticipo del lunedì, batte per 1-0 il Rayo Vallecano e riacciuffa, così, in vetta alla classifica, il Real Madrid . Ai blaugrana per avere la meglio sui ragazzi di Iñigo Perez basta un tiro dagli undici metri del solito Lewandowski . Rigore contestatissimo dagli ospiti, che fa il paio col possibile pareggio annullato al Rayo , allo scadere della prima frazione, per un fuorigioco discutibile. Episodi che finiscono per determinare il risultato finale della gara e alimentano ulteriormente i sospetti del Real Madrid , che nelle ultime tre giornate, in cui ha raccolto appena 2 punti, ha contestato diverse decisioni dei fischietti.

Il recidivo Koundé

Sorpresa maiuscola nell’undici iniziale del Barça: il terzino destro è il canterano Hector Fort e non il titolarissimo Koundé, che a quanto pare viene punito con la panchina per essere arrivato tardi alla riunione tecnica che ha preceduto la gara. Gli era successo anche in occasione della sfida con l’Alaves e Hansi Flick sulla questione è inflessibile. Per il resto Frenkie de Jong vince l’unico ballottaggio con Casadò e, davanti, è confermatissimo il tridente formato da Lamine Yamal, che festeggia le 100 partite ufficiali tra club e Nazionale, Lewandowski e Raphinha. Iñigo Perez risponde con la linea a quattro dietro e il talentuoso Isi Palazon alle spalle dell’unico vero referente offensivo, Nteka.

Nuove polemiche

Da tre settimane, in Spagna, arde la polemica arbitrale per i presunti torti sofferti dal Real e il signor Melero Lopez aggiunge nuovi argomenti alle convinzioni dei blancos, concedendo a metà di una prima frazione senza grossi scossoni, un controverso rigore per un abbraccio con pallone lontano di Pathé Ciss a Iñigo Martinez. Implacabile, dal dischetto, il pichichi Lewandowski, che raggiunge le 20 reti in Liga. Per aumentare ulteriormente le temperature, allo scadere viene annullata anche la rete del possibile pareggio al Rayo, che va a segno con De Frutos. Il goleador non è assolutamente in fuorigioco, lo invece è il compagno Nteka, che secondo la contestatissima lettura della terna, ostacolo la possibile chiusura di Iñigo Martinez. Si preannuncia una nuova sequela di polemiche.

Aggancio in vetta

Nella ripresa, il Rayo prova a partire forte, alla rabbiosa ricerca del pari, ma il Barça regge e, all’8’, sfiora il raddoppio con il solito Lewandowski, che allarga troppo il piattone al termine di un pregevole spunto di Pedri. Poi, è il subentrato Dani Olmo a liberarsi in area di due difensori con un’elegante piroetta, ma viene anticipato da Battalla, che subito dopo si supera per respingere l’immediato tentativo di Raphinha. Negli ultimi scampoli, De Frutos, servito dalla sinistra da Embarba, fallisce il colpo di testa del possibile pareggio. Barça di nuovo in vetta, a pari merito col Real.