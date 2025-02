Le riserve di lusso, Dani Olmo e Ferran Torres, restituiscono al Barcellona il primato

Tre variazioni

Un paio di novità nell’undici di Hansi Flick, che rispetto all’ultimo, striminzito 1-0 sul Rayo Vallecano della scorsa settimana, alle Canarie fa rifiatare Iñigo Martinez, Frenkie de Jong e Gavi per scommettere su Eric Garcia, nelle retrovie, a fianco di Cubarsì, su Casadò a far coppia con l’atteso ex Pedri, qualche metro più avanti, e su Fermin Lopez, schierato alle spalle di Lewandowski, sulla linea di Lamine Yamal e Raphinha. Diego Martinez risponde con uno schema speculare, alle spalle del volenteroso referente offensivo McBurnie, spalleggiato da Sandro e dal talentuoso Moleiro.

Deludenti

Tutt’altro che memorabile il primo tempo del Barça, che macchinoso e piuttosto impreciso, non mette mai davvero in pericolo la porta dell’ex Cillessen. Più pungenti i padroni di casa, che impegnano Szczesny con un immediato tentativo da fuori area di Bajcetic e con un’incursione di Sandro. Fuori dallo specchio, invece, una girata di Marmol e un tiro a giro di Moleiro.

Gol dalla panchina

Nella ripresa, i blaugrana si ripresentano con Dani Olmo al posto dello spento Fermin Lopez e proprio l’ex Lipsia, appena varcato il quarto d’ora, imbeccato da Lamine Yamal, sblocca il risultato con uno spettacolare tiro di sinistro che sbatte contro la traversa, prima d’infilarsi in rete. Il Las Palmas prova a reagire e, attorno al 35’, protesta per un tocco di mano in area di Eric Garcia. Segue una lunga on field review, che si chiude con il direttore di gara, Cordero Vega, che annulla la giocata fin dall’inizio per un fuorigioco. In pieno recupero, il Barça chiude ogni discorso con l’altro subentrato Ferran Torres, che servito da Raphinha, insacca con un bolide sotto la traversa. Blaugrana soli in vetta, in attesa della risposta del Real Madrid, che domani ospita il Girona.