Pique sorprende tutti su Yamal: "Nella mia generazione non avrebbe visto il campo"

Iker Casillas, ex portiere e leggenda del Real Madrid, ha lanciato il suo podcast e per la prima puntata ha scelto Gerard Piqué, compagno di nazionale ma storico rivale del Barcellona in Liga. L'episodio uscirà nelle prossime, ma l'ex portiere ha già creato attesa pubblicando un'anteprima dell’intervista. Tra i vari temi trattati, spicca un commento di Piqué su Lamine Yamal.