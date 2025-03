Il Barcellona cala il poker davanti alla Real Sociedad e si riprende la vetta

BARCELLONA (SPAGNA) - Controsorpasso in vetta alla classifica per il Barça , che risponde alla vittoria del sabato sera dell’ Atletico sull’ Athletic Bilbao con un esagerato 4-0 alla malcapitata Real Sociedad . Successo fortemente influenzato dalla tempestiva espulsione del basco Aritz Elustondo , che costringe i ragazzi di Imanol Alguacil a giocare in inferiorità numerica per 75 minuti. I catalani, che allungano di 3 punti sul Real Madrid , reduce dalla sconfitta col Betis , arrivano, così, col morale alle stelle alla sfida Champions col Benfica di mercoledì prossimo. Il giorno dopo, la Real Sociedad punterà a un pronto riscatto nel suggestivo incrocio di Europa League col Manchester United .

L’episodio

Nonostante un undici completamente stravolto rispetto alla sconfitta di Coppa del Re incassata col Real Madrid, in settimana, la Real Sociedad parte decisamente meglio rispetto al Barça e, nel primo quarto d’ora, si vede annullare il possibile vantaggio di Sergio Gomez, per un precedente fuorigioco di Javi Lopez, per poi cogliere un traversa con Oskarsson, anche se poi anche questa giocata viene cancellata a causa di un offside dello stesso attaccante islandese. Alla prima vera offensiva, però, Dani Olmo sorprende la retroguardia basca e, lanciato a rete, viene steso da Aritz Elustondo. Rosso diretto e, al 17’, gli ospiti, che si presentavano già senza gli squalificati Becker, Aguerd e Kubo, e senza gli infortunati Pacheco, Zakharyan, Odriozola e Sucic si ritrovano subito in inferiorità numerica.

I debuttanti

Il Barça, che con un pensiero al Benfica era partito con Araujo, Gerard Martin, Casadò e Dani Olmo al posto degli spremuti Iñigo Martinez, Balde, De Jong e Gavi, si getta in avanti e, al 25’, passa in vantaggio con una volée del rincalzo Gerard Martin, che liberato da Olmo realizza il suo primo gol da professionista. Prima della mezz’ora, arriva anche il fortunoso raddoppio di Casadò, che devia con un ginocchio un tiro dell’attivissimo Olmo da fuori area. Anche per il canterano si tratta del primo gol in prima squadra.

Poker blaugrana

Partita virtualmente chiusa, come pare confermare lo stesso Imanol Alguacil, che visto l’andazzo, ad inizio ripresa si ripresenta senza gli essenziali Barrenetexa e Zubimendi. Il Barça continua a spingere e, dopo un clamoroso incrocio colpito da Pedri con un bolide dal limite dell’area, arriva il tris di Araujo, che sugli sviluppi di un corner, ribatte in rete dopo un primo tentativo di Lewandowski respinto da Remiro. Varcato il quarto d’ora, si unisce alla festa anche il lesto Lewandowski, che devia un tiro dalla lunga distanza dell’incontenibile Araujo e sigla il suo 21ª gol in Liga. 34ª rete stagionale del polacco, che a inizio marzo ha già migliorato i 33 gol siglati nella sua prima stagione in blaugrana. Il Barça, solo soletto in vetta alla classifica, si proietta, così, verso la visita al Benfica di mercoledì prossimo. La Real Sociedad, da parte sua, punta a rialzare la testa fin dal big match di Europa League con il Manchester United.