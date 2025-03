Barcellona-Osasuna non si gioca: il motivo del rinvio

Barcellona-Osasuna non si gioca . È stata rinviata a data da destinarsi la sfida valida per la 27esima giornata della Liga spagnola . A comunicare la decisione allo spogliatoio di Flick è stato lo stesso presidente dei catalani, Joan Laporta , che ha annunciato il rinvio per cause di forza maggiore .

Barcellona-Osasuna rinviata: il motivo

Barcellona-Osasuna non si giocherà nella serata odierna. È stata rinviata la gara che avrebbe chiuso il programma del sabato di calcio in Liga, con i blaugrana che hanno appreso in questi minuti la notizia della scomparsa di un membro dello staff medico del Barça. Secondo quanto riportato da DAZN, i calciatori di Flick non erano a conoscenza dell'accaduto prima dell'arrivo allo stadio "Lluís Companys" di Montjuic. L'Osasuna ha immediatamente accolto la richiesta di rinvio del Barcellona, con i portieri della formazione ospite che hanno immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere entrati per la fase di riscaldamento. Nelle prossime ore si decideranno data e orario del recupero, con i catalani ancora impegnati anche in Champions League.