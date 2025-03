Lewandowski risponde a Mbappé e il Barcellona si riprende la vetta solitaria

Gli schieramenti

A sole 64 ore dal fischio finale del recupero con l’Osasuna, Hansi Flick se la gioca con quattro cambi rispetto al vittorioso match con i navarri. Fuori Balde, Frenkie de Jong e Ferran Torres, oltre all’infortunato Dani Olmo, e dentro Araujo, Gerard Martin, Fermin Lopez e Lewandowski. Michel, da parte sua, deve fare i conti con le assenze dei lesionati Bryan Gil, Ivan Martin, Abel Ruiz e Miovski e con l’impossibilità di schierare lo squalificato Van de Beek e il grande ex Oriol Romeu, escluso a causa della controversa clausola della paura. Avesse giocato, il Girona avrebbe dovuto sborsare 300mila euro.

La fortuna aiuta gli audaci

La gara parte con un primo tentativo di Fermin Lopez per i blaugrana, a cui risponde Tsygankov. Poi, inizia un interrotto monologo dei locali, che occupano stabilmente la metà campo ospite e impegnano Gazzaniga con Lewandowski, Lamine Yamal e, soprattutto, con un colpo di testa di Araujo sugli sviluppi di un corner. Il tutto mentre il Barça rimugina su un possibile rigore non concesso a Fermin dopo la revisione del var. Dopo un gol annullato a Koundé per un fuorigioco millimetrico, al 43’ i padroni di casa trovano il meritato vantaggio grazie a un favore della sorte, che si materializza in un autogol realizzato con una mano dallo sfortunato Krejci, sugli sviluppi di una punizione calciata da Lamine.

L’implacabile Lewandowski

Nella ripresa, il canovaccio della gara pare non cambiare col Barça che ci riprova subito con due tiri dal limite di Lamine e di Fermin. Attorno al 10’, però, un improvviso passaggio filtrante di Daley Blind trova, in profondità, Danjuma, che insacca alle spalle di Szczesny. Il Barça reagisce rabbiosamente e, dopo un palo scheggiato da Eric Garcia, si riporta avanti con il solito Lewandowski, che realizza con una conclusione acrobatica dopo un prolungamento di testa dell’attivo Fermin. Appena varcato la mezz’ora, il polacco, liberato dal subentrato Frenkie de Jong, si ripete con un destro chirurgico che gli vale il 25º gol in Liga. Nel finale, Ferran Torres completa il poker blaugrana, servito da Gerard Martin. Barça di nuovo solo in vetta, con 3 punti di vantaggio sul Real.