Szczesny e la sigaretta, l'appello ai giovani emoziona tutti: "Non fatelo..."

Sczcesny e il vizio del fumo

"Non fate quello che ho fatto io". Così Szczesny ha parlato riguardo la sua abitudine di fumare. Un vero e proprio appello. "Un'abitudine che ho sviluppato quando ero molto giovane, molto negativa per me, lo so". Un vizio al quale non può rinunciare il polacco ex Roma: "Ho perso questa battaglia. Non posso sconfiggere questo vizio". Sul campo, però, il portiere si è rivelato una vera garanzia per la squadra di Flick. In venticinque partite giocate ha subito ventiquattro gol, mantenendo la porta inviolata in ben tredici occasioni.