Flick infuriato prima di Barcellona-Inter: perché si è arrabbiato contro Yamal e Gavi

Il Barcellona si avvicina alla semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Prima gara della doppia sfida in casa per i blugrana che poi si giocheranno la qualificazione alla finale, dalla quale mancano da dieci anni, a San Siro il 6 maggio . Oggi i blaugrana hanno svolto la seduta d'allenamento della vigilia della partita e Hansi Flick è apparso visibilmente nervoso per l'atteggiamento di due dei suoi giocatori più rappresentativi, Lamine Yamal e Gavi .

Flick, il gesto per Yamal e Gavi: cosa è successo

Il portale spagnolo El Chiringuito ha pubblicato dei video dal centro sportivo del Barcellona delle battute iniziali dell'allenamento di oggi. Dal video si vede l'allenatore con le mani sui fianchi mentre aspetta che tutti i giocatori siano pronti per allenarsi. Ne mancavano ancora sei e tra questi c'erano Yamal e Gavi. I due sono arrivati con un atteggiamento particolarmente rilassato lasciando sconcertato l'allenatore: inizialmente manda uno sguardo minaccioso ai due e poi allarga le braccia. Flick spende qualche parola per i ritardatari facendoli accelerare per aggregarsi ai compagni già pronti per l'allenamento. Una situazione per lanciare un segnale importante ai suoi giocatori in vista della partita fondamentale contro l'Inter.