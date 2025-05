Il Barcellona non si fa distrarre dall’Inter: 2-1 a Valladolid e +7 dal Real Madrid

VALLADOLID (SPAGNA) - Missione compiuta per il Barça , che imbottito di rincalzi in vista del secondo match ravvicinato di Champions con l’ Inter , s’impone con qualche fatica di troppo sul già retrocesso Valladolid . Padroni di casa in vantaggio, ad inizio primo tempo, con Ivan Sanchez . Poi, nella ripresa, arriva la remontada blaugrana grazie alle reti del solito Raphinha e di Fermin Lopez . Catalani, almeno per una notte, a +7 dal Real , che domani ospita il Celta . E, tra una settimana, sarà scontro diretto tra le due eterne rivali di Spagna.

Rivoluzione blaugrana

Con più di un pensiero alla sfida di martedì prossimo con l’Inter, Hansi Flick decide per un corposissimo turn over. Rispetto all’undici che, mercoledì, aveva chiuso sull’3-3 con i nerazzurri, si rivedono, così, solo Gerard Martin e Pedri. Per il resto è rivoluzione, con i riflettori puntati soprattutto su Ter Stegen, che riappare a difendere la porta blaugrana per la prima volta, dopo la rottura al tendine rotuleo sofferta a Villarreal lo scorso settembre. Sul fronte destro dell’attacco, debutta in prima squadra il 19enne Dani Rodriguez, che completa la linea offensiva con Pau Victor e Ansu Fati. Alvaro Rubio risponde con un serrato 5-4-1, con Sylla come unico vero referente offensivo.

Sorpresi

Il Valladolid, già retrocesso matematicamente, non ha più niente da perdere e decide di giocarsela. Atteggiamento premiato immediatamente dal repentino vantaggio trovato da Ivan Sanchez, che al termine di una giocata insistita, spara forte da posizione angolata e insacca il vantaggio dei locali, favorito da un tocco di Araujo che rende imparabile il pallone per Ter Stegen. Il Barça prova a reagire, ma deve fare i conti con i riflessi di André Ferreira, che compie due grandi interventi su un colpo di testa di Pau Victor e su un destro a giro di Ansu Fati. Varcata la mezz’ora, l’attivo deb Dani Rodriguez s’infortuna a una spalla e si vede costretto a cedere il posto a Lamine Yamal, che nei piani doveva riposare un po’ di più.

Ribaltati

Ad inizio ripresa, il Barça si ripresenta con Frenkie de Jong per Pedri e con Raphinha per Ansu. E proprio Raphinha, prima del 10’, riacciuffa il pari ribattendo in rete, dopo una respinta difettosa di André Ferreira. 16º gol in Liga, 31º stagionale per l’esterno offensivo brasiliano. Al quarto d’ora, poi, ci pensa Fermin Lopez, innescato da Gerard Martin, a completare la remontada, con un angolatissimo piattone sinistro da centro area. Poco dopo, è il palo a negare il tris a Hector Fort, liberato da un colpo di tacco di Lamine. A una decina di minuti dal termine è, invece, Antonio Candela a salvare sulla linea un tiro a botta sicura di Lamine. Il risultato non cambia più. Barça, almeno per una notte a +7 dal Real. Ora i catalani possono concentrarsi sull’Inter. Poi, arriverà il Clasico che potrebbe risultare decisivo per l’esito finale della Liga.