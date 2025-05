Raphinha percorre tutto il campo in ginocchio: il gesto sorprende tutti!

Il Barcellona di Flick si è laureato campione di Spagna con due giornate d'anticipo anche grazie alle giocate e al talento di uno come Raphinha , protagonista di una stagione straordinaria con i blaugrana. Una volta raggiunto l'obiettivo, il brasiliano ha deciso di percorrere in ginocchio il campo del Montjuic , proprio come accaduto ai tempi del Leeds .

Una splendida giornata in compagnia di suo figlio Gael e un rito che si ripete. Dopo aver conquistato la Liga con il Barcellona di Flick, Raphinha ha percorso nuovamente un intero campo da calcio in ginocchio, fino a genuflettersi all'altezza della linea di porta del Montjuic. Un modo speciale per ringraziare chi lo ha supportato in questo campionato e un'occasione per condividere un pallone con il piccolo Gael, a cui aveva consegnato anche un premio "MOTM" vinto in Champions grazie al 5-4 di Lisbona contro il Benfica. Un gesto che ha ricordato la "camminata" del 2022 in occasione della salvezza del Leeds sul prato di Elland Road.