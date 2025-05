Raphinha non ha dubbi su Yamal. "Può arrivare dove vuole, non ha limiti"

Raphinha , calciatore del Barcellona , ha speso parole importanti per Lamine Yamal , suo compagno di squadra, sottolineandone il potenziale straordinario. Intervistato da Mundo Deportivo, il brasiliano ha dichiarato: "Dico a Lamine che dipende da lui, non ha limiti. Può arrivare dove vuole" .

Raphinha: "Yamal non ha limiti"

Il 28enne di Porto Alegre ha spiegato di avere un legame speciale con il giovane spagnolo e ha ribadito più volte la sua fiducia nel futuro di Yamal: "Ne ho già parlato con lui e gliel'ho spiegato molto chiaramente. Dipende solo da lui. Ha qualità, impegno e lavora bene. E quello che fa sul campo è sotto gli occhi di tutti. Per me non ha limiti. Se vuoi raggiungere la cima, lo farai facilmente".

"È stata la stagione migliore della mia vita"

Raphinha ha parlato anche della sua annata personale con il Barcellona: "Non mi aspettavo questi numeri, è stata la migliore della mia vita".