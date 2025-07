Laporta svela: "Accordo di principio tra UEFA e Superlega sempre più vicino"

Negli ultimi mesi, Joan Laporta , presidente del Barcellona , ha incontrato più volte il presidente della UEFA Aleksander Ceferin per discutere della posizione del club blaugrana rispetto alle sanzioni imposte dall’organo europeo per presunte violazioni delle regole sul fair play finanziario, dovute a differenze di valutazione tra UEFA e LaLiga.

Tuttavia, al centro dei colloqui non c’è solo la questione disciplinare: il Barcellona, promotore del progetto Superlega, sta lavorando per avvicinare le parti, con l’obiettivo di riformare il calcio europeo e aumentare i ricavi per i club coinvolti.

"Si sta raggiungendo un accordo di principio"

In un’intervista concessa a Mundo Deportivo, Laporta ha parlato di un clima positivo e ha dichiarato che "si sta raggiungendo un accordo di principio". "Ho sempre cercato di costruire ponti tra Superlega e UEFA", ha spiegato il presidente blaugrana. "Oggi esiste un dialogo aperto, il Barcellona è in una posizione che può facilitare l’intesa e, all’interno della Superlega, stiamo facendo il possibile per rendere l’accordo realtà".