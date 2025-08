Barcellona, vandalizzato il murale dedicato a Yamal: appaiono i sette nani

Un gesto simbolico e celebrativo, trasformato in una provocazione. A meno di un mese dalla realizzazione, il murale dedicato a Lamine Yamal in Plaza Joanic, nel cuore di Barcellona, è stato vandalizzato. L'opera, firmata dal noto artista urbano TV Boy, era stata creata per festeggiare il diciottesimo compleanno della stella del Barça e lo raffigurava con una "L" sul petto, omaggio al Superman dei fumetti. La modifica è arrivata di recente, con un'aggiunta insolita: i sette nani di Biancaneve, apparsi ai piedi della figura del giovane calciatore. Secondo i media spagnoli, tra cui Mundo Deportivo l'autore sarebbe Shredder, altro nome noto della scena urbana, che avrebbe voluto lanciare un messaggio satirico legato alla festa di compleanno del calciatore, dove ci sarebbero state persone affette da acondroplasia.