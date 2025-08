Barcellona, bufera Ter Stegen: perché non ha presentato il referto della sua operazione alla schiena

In Spagna, Marc-Andrè Ter Stegen diventa un caso. Il portiere tedesco, attualmente infortunato, ha scelto di non firmare il modulo di consenso informato per presentare il referto medico dell'intervento chirurgico alla schiena, a cui si è sottoposto nelle scorse settimane senza il benestare del Barcellona. Una decisione che ha fatto infuriare i vertici blaugrana, che al momento non possono formalizzare il tesseramento di Joan Garcia, acquistato per sostituire l'ex Borussia M'Gladbach.