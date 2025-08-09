Barcellona, rientra il caso ter Stegen: le novità sul referto medico e la fascia da capitano

© Getty Images
Rientra la tensione tra Marc-André ter Stegen e il Barcellona. Il club catalano ha annunciato che il portiere tedesco torna a essere capitano della prima squadra 'con effetto immediato', dopo aver dato il via libera all’invio del referto medico alla Liga.
Barcellona-ter Stegen: cosa era successo
Nei giorni scorsi la società aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore (togliendoli la fascia da capitano) per le discrepanze sui tempi di recupero dopo l’operazione alla parte inferiore della schiena. La firma del referto era necessaria per trasmettere la documentazione alla Liga, liberando così spazio salariale e permettendo al Barça di registrare nuovi acquisti senza violare le norme del fair play finanziario.