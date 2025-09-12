Lamine Yamal: "Mia madre è la mia regina, la PlayStation la mia felicità"

Il giovane fenomeno del Barcellona , Lamine Yamal , si è raccontato senza filtri al podcast Resonancia de Corazon . Una vita che, a soli 18 anni, è già cambiata radicalmente: "Prima potevo fare quello che volevo, ma ora non è più possibile. Ricordo la tournéè estiva in Corea, Giappone e Cina: non potevo uscire da nessuna parte, ma sono felice così" spiega Lamine . Il talento blaugrana parla delle sue origini, delle sue passioni e soprattutto del legame indissolubile con la madre, Sheila Ebana : "Mia madre lavorava tanto, non poteva passare molto tempo con me, ma la sera preparava sempre la cena. Le ho comprato una casa, è la mia regina, si merita tutto. È ciò che amo di più al mondo". Yamal confessa anche il suo amore per la console: "Ricordo quando mi comprò la PlayStation 4, per me era tutto. Ora ho la PlayStation 5: potrei avere la villa più grande del mondo, ma sarei sempre nella stanza della Play".

Il dramma dell'accoltellamento del padre

Non solo gioie, ma anche momenti difficili. Yamal ha rievocato uno dei giorni più traumatici della sua vita, quando seppe che il padre era stato accoltellato in Marocco: "Ero in macchina con mio cugino, avevo solo 16 anni. Ricevemmo la chiamata, io scesi subito dall'auto e volevo prendere il treno per raggiungerlo. Mio cugino me lo impedì, mi hanno chiuso in casa perché non uscissi. Il giorno dopo ero già ad allenarmi, poi finalmente mio padre mi chiamò dall'ospedale per tranquillizzarmi. L'ho rivisto il giorno successivo". Il giovane attaccante ha parlato anche della recente polemica legata alla festa dei suoi 18 anni: "Non sono arrabbiato, hanno cercato di rovinare tutto in molti modi, ma non ci sono riusciti" ha spiegato. Un racconto sincero, tra passioni, sacrifici e momenti difficili, che mostra il lato più umano di un ragazzo che, pur essendo già una stella del calcio mondiale, resta legato alle sue radici agli affetti più profondi.