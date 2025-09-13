Barcellona, Flick perde Yamal e attacca De La Fuente: "Sono molto deluso"

Le polemiche dopo la pausa per le partite delle nazionali non mancano mai. Stavolta toccano al Barcellona , che si è visto tornare dal ritiro con la Spagna un Lamine Yamal decisamente non in grado di giocare . Infatti il talento classe 2007 salterà la prossima partita di campionato contro il Valencia. L'allenatore dei blaugrana Hansi Flick si è scagliato contro la nazionale spagnola: "È un peccato. Se n'è andato da qui già dolorante . Gli hanno dato antidolorifici e ha giocato 73 e 79 minuti [contro Bulgaria e Turchia, ndr]. E tra una partita e l'altra, non si è allenato. Questo significa non prendersi cura dei giocatori".

Flick: "Yamal? La Spagna non si prende cura dei suoi giocatori"

Flick poi continua: "La Spagna ha i migliori giocatori e la migliore nazionale, ma non si sono presi cura dei giocatori e questo è tutto ciò che posso dire. Sono molto deluso". L'allenatore del Barcellona ha poi parlato delle difficoltà di comunicazione con il commissario tecnico della nazionale spagnola Luis De la Fuente: "Non gli ho mai parlato, solo tramite messaggi. Il mio spagnolo non è molto buono, nemmeno il suo inglese, ma alla fine la comunicazione potrebbe essere migliore. Inoltre, non abbiamo un solo giocatore, ne abbiamo di più. Anch'io mi sono trovato in quella situazione, perché ero allenatore della nazionale, ma la comunicazione tra il club e la FEF deve essere buona".