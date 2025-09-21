In attesa del ritorno di Lamine Yamal, ci pensa Ferran Torres: Barcellona-Getafe 3-0

BARCELLONA (SPAGNA). Lamine può recuperare dal suo malanno con tranquillità, perché il Barcellona gioca che è una meraviglia e vince strameritatamente contro il ruvido Getafe di José Bordalas . A tre giorni dalla vittoria di Newcastle , nel debutto in Champions League, i blaugrana disputano la seconda e, probabilmente, ultima partita nel catino del Johan Cruijff , dando vita a un primo tempo da urlo, chiuso con la doppietta dello scatenato Ferran Torres , che coglie anche un legno. Nella ripresa, arriva anche il tris di Dani Olmo . Catalani di nuovo a -2 dalla capolista Real Madrid .

Lamine ancora ko

Hansi Flick decide di cambiare quattro pedine rispetto all’undici che, giovedì scorso, ha sbancato il St. James’ Park, nel debutto in Coppa Campioni. Oltre a Rashford, che aveva deciso la trasferta inglese con la sua pregevole doppietta, escono di scena i due centrali Ronald Araujo e Cubarsí e il centrocampista offensivo, Fermin Lopez, per far posto a Ferran Torres, Eric Garcia, Christensen e Dani Olmo. Terza assenza di fila per Lamine Yamal, ancora alle prese col malanno all’inguine. José Bordalas risponde con la collaudata linea difensiva a cinque e i tre sulla mediana, dietro ad Adrian Liso e all’ex Roma, Borja Mayoral.

Doppio Ferran

La prepara benissimo Hansi Flick, che previene la proverbiale intensità del Getafe con un fraseggio rapido e preciso, che si risolve nel non far proprio vedere il pallone ai madrileni, per poi colpire in modo fulminante. E, così, con tanta pazienza e praticamente nessun errore o quasi, al primo affondo il Barça va subito a segno con un’azione d’alta scuola. Passaggio nello spazio di Raphinha per Olmo, che controlla in area e si esibisce in un sopraffino colpo di tacco per l’accorrente Ferran Torres, che non ci pensa due volte e insacca sul palo lontano. Un’altra ventina di minuti di fitte trame ed ecco l’improvviso contropiede con un lancio chilometrico di Eric Garcia per Raphinha, che parte dalla sua metà campo e prolunga per Ferran, che prende la mira e completa la sua doppietta. 4º centro in campionato per l’attaccante valenciano, che nel finale della prima frazione, imbeccato dall’ispiratissimo Pedri, coglie una clamorosa traversa con un tiro violento.

Olmo cala il tris

La ripresa si riapre con Rashford al posto di un Raphinha piuttosto nervoso e, soprattutto, già carico di un cartellino giallo. Addirittura tre cambi per il Getafe, che si ripresenta con Abu Kamara, Davinchi e Javi Muñoz per l’opaco Borja Mayoral e per gli ammoniti Djené e Mario Martin. E proprio Javi Muñoz si presenta con un percolosissimo diagonale che sfiora il palo lontano. Gli azulones spingono, nel tentativo di riaprire la partita, ma il Barça regge e, varcato il quarto d’ora, cala il tris. Rashford s’invola sulla fascia e poi fa partire un centro rasoterra. Velo di Lewandowski e spunta Olmo, che insacca una sorta di rigore in movimento. Game over! Barça di nuovo a -2 dalla vetta, occupata dal finora impeccabile Real Madrid di Xabi Alonso.