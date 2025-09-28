Riappare Lamine Yamal e il Barcellona vola in vetta alla classifica!

BARCELLONA (SPAGNA). Balzo in vetta alla classifica per il Barcellona , che all’indomani della sconfitta del Real Madrid nel derby con l'Atletico, batte la Real Sociedad e scavalca, così, gli eterni rivali. Partita tutt’altro che facile per i catalani, che si ritrovano sotto per la rete di Alvaro Odriozola , ma poi reagiscono con Koundé e Lewandowski , nella grande serata della riapparizione di Lamine Yamal , che ci mette un minuto per confezionare l’assist decisivo per il bomber polacco. Sorpasso riuscito per i catalani, che ora possono concentrarsi sul big match di Champions League col Paris Saint Germain di mercoledì prossimo.

I Teenager

Con la super sfida di Coppa Campioni col Psg all’orizzonte e con Joan Garcia, Balde, Gavi, Fermin Lopez e Raphinha indisponibili e un Lamine Yamal ancora a mezzo servizio, che parte dalla panchina, Hansi Flick si sbizzarrisce con un paio di sorprese. Oltre all’atteso Szczesny tra i pali, nell’undici titolare del Barça appaiono il 19enne Roony Bardghji sul fronte destro dell’attacco e, soprattutto, il 17enne Dro ad agire da mezzapunta, al posto di Dani Olmo. Un problema muscolare dell’ultimo minuto, invece, esclude dalla formazione della Real Sociedad Aramburu, costretto a cedere il posto sulla corsia destra all’ex Fiorentina, Alvaro Odrizola.

L’uomo del destino

Deciso a sfruttare la ghiotta occasione di sorpassare il Real Madrid in vetta alla classifica, il Barça parte all’attacco, ma deve fare i conti con l’ottima vena del portiere ospite Remiro, che varcato il 10’, neutralizza una sorta di rigore in movimento di Rashford, liberato da uno scarico di Frenkie de Jong sugli sviluppi di una giocata d’angolo. Dopo due tentativi dalla lunga distanza di Ronald Araujo e Bardghji, passano in vantaggio, a sorpresa, i baschi proprio con l’eroe per caso Odriozola, che si presenta puntuale all’appuntamento con un centro rasoterra di Barrenetxea per insaccare alle spalle di Szczesny.

Il sorpasso

Il Barça reagisce con personalità e, dopo un mezzo miracolo di Remiro su un tocco maldestro di Zubeldia, che pochi secondi dopo si fa perdonare respingendo nei pressi della linea la successiva conclusione a botta sicura di Pedri, trova il pari con un imperioso stacco aereo di Koundé, su un corner calciato da Rashford. Nella ripresa, Flick prima lancia Dani Olmo, poi inserisce anche Lamine Yamal, che ci mette un solo minuto per confezionare il centro del sorpasso a Lewandowski, che insacca con un angolatissimo colpo di testa. 4 reti in campionato per il polacco, usato col gontagocce, a inizio torneo, per un problema muscolare. Gli ospiti non ci stanno e si vedono negare il pari da un clamoroso incrocio dei pali colto dall’ex Kubo. A pareggiare il conto dei legni, poi, è lo scatenato Lewandowski, che liberato dal subentrato Ferran Torres, calcia contro la traversa, col pallone che poi rimbalza proprio sulla linea. Il risultato non cambia più. Barça solo in vetta, con un punto di vantaggio sul Real. E, ora, i catalani posso pensare al Psg.