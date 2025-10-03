Una cena con la mamma di Lamine Yamal? Ecco il prezzo incredibile che devi pagare

Gli organizzatori hanno chiarito subito che Lamine non ci sarà, impegnato con il Barça in trasferta contro il Celta Vigo. La scelta ha acceso il dibattito sui social: c’è chi la considera un’iniziativa originale per conoscere da vicino la famiglia del giovane talento e chi, al contrario, critica il costo elevato e l’idea di monetizzare la popolarità del figlio. Non è la prima volta che i genitori di Yamal finiscono al centro delle polemiche: in passato era stato il padre a far discutere per alcune uscite provocatorie.