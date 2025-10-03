Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Una cena con la mamma di Lamine Yamal? Ecco il prezzo incredibile che devi pagare

Sheila Ebana sarà protagonista di un evento a Londra: i paganti potranno incontrarla e fare foto con lei
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

Sheila Ebana, madre del talento del Barcellona Lamine Yamal, sarà protagonista di una cena di gala il 7 novembre a Londra. L’evento, organizzato da Jen C Events, permetterà ai partecipanti di incontrarla e scattare una foto insieme, con prezzi che variano dai 150 fino agli 800 euro per i pacchetti VIP.

Gli organizzatori hanno chiarito subito che Lamine non ci sarà, impegnato con il Barça in trasferta contro il Celta Vigo. La scelta ha acceso il dibattito sui social: c’è chi la considera un’iniziativa originale per conoscere da vicino la famiglia del giovane talento e chi, al contrario, critica il costo elevato e l’idea di monetizzare la popolarità del figlio. Non è la prima volta che i genitori di Yamal finiscono al centro delle polemiche: in passato era stato il padre a far discutere per alcune uscite provocatorie.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

