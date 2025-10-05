Il Barcellona si è inceppato: che poker per il Siviglia di Matias Almeyda!

Assalto andaluso

Privo dei vari Lamine Yamal, Raphinha e Fermin Lopez, il Barça parte a ritmi compassati e viene travolto dalla voglia e dall’intensità del Siviglia di Matias Almeyda, che evidentemente ha già contagiato tutti col suo carattere battagliero. E il primo episodio controverso della gara premia gli andalusi, che ottengono un dubbiosissimo rigore dopo un corpo a corpo in area tra Isaac Romero e Ronald Araujo. Sul dischetto si presenta il grande ex, Alexis Sanchez, che spiazza Szczesny e festeggia alla grande. I blaugrana non danno segni di reazione e i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, specie con Isaac Romero, che si dimostra piuttosto impreciso. Il cocciuto attaccante, però, si fa perdonare, al 37’, quando finalizza nel migliore dei modi una giocata iniziata con un possibile fallo di Suazo su Koundé e conclusa col centro vincente di Vargas. E sono ancora proteste per i catalani.

Reazione blaugrana

Una volta incassato il secondo ceffone, Lewandowski e compagni finalmente reagiscono e, dopo un primo tentativo di Rashford, imbeccato in verticale da Cubarsì, trovano il modo di dimezzare le distanze, proprio con l’ex United, che segna il suo primo gol in Liga, servito da Pedri, con il tempo di recupero ampiamente scaduto. E stavolta sono i padroni di casa ad indignarsi. Pomeriggio complicato per il signor Muñiz Ruiz.

Disfatta catalana

Alla ripresa del gioco, Hansi Flick si ripresenta con Eric Garcia e Balde per Ronald Araujo e Gerard Martin e i blaugrana appaiono più propositivi. Il Siviglia, comunque, regge, ma, attorno alla mezz’ora, l’appena subentrato Januzaj pare rovinare tutto, affondando in area Balde. Secondo rigore del pomeriggio, stavolta per gli ospiti, che fallisce malamente Lewandowski, sparacchiando sul fondo. Il Barça non si dà per vinto e ci riprova con Bardghji, che liberato dal polacco, fallisce da posizione ravvicinata. Ad andare a segno, allo scadere, è ancora il Siviglia, al termine di una ripartenza conclusa dal laterale di spinta Carmona. Non è ancora finita, perché, in pieno recupero, una nuova ripartenza dei locali si chiude col definitivo 4-1 di Adams. Barça, alla sosta, a -2 dal Real. Matias Almeyda festeggia la sua prima vittoria interna in Liga.