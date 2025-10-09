De Jong d'accordo con Rabiot: "Non è giusto giocare Villarreal-Barcellona a Miami"

De Jong su Villarreal-Barcellona negli USA: "Ingiusto per la competizione"

Dunque, dopo la manifestazione di assoluta contrarietà da parte di Adrien Rabiot rispetto alla scelta di far disputare Milan-Como a Perth, anche il centrocampista ha fatto sentire la sua voce dal ritiro dell'Olanda, dichiarandosi convinto che giocare all'estero sia sbagliato: "Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori. I club verranno pagati per questo, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo".