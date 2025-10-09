Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

De Jong d'accordo con Rabiot: "Non è giusto giocare Villarreal-Barcellona a Miami"

Il capitano dei blaugrana ha parlato dal ritiro dell'Olanda commentando la scelta della Liga di far disputare il match del prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti
2 min
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

"Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d'accordo". Così il capitano del Barcellona, Frank De Jong, dopo l'annuncio che Villarreal-Barcellona in programma il prossimo 20 dicembre, valida per la diciassettesima giornata della Liga, si giocherà a Miami.

De Jong su Villarreal-Barcellona negli USA: "Ingiusto per la competizione"

Dunque, dopo la manifestazione di assoluta contrarietà da parte di Adrien Rabiot rispetto alla scelta di far disputare Milan-Como a Perth, anche il centrocampista ha fatto sentire la sua voce dal ritiro dell'Olanda, dichiarandosi convinto che giocare all'estero sia sbagliato: "Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori. I club verranno pagati per questo, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

Da non perdere

Milan-Como si gioca a PerthVillarreal-Barcellona, appuntamento a Miami