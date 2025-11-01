Tre assi del Barcellona mascherati per Halloween: li riconoscete?

Halloween, da Lamine Yamal a Lewandowski: in maschera tre giocatori del Barcellona

Da chi ha festeggiato con i propri amici a coloro che hanno vissuto la notte di Halloween insieme alle rispettive mogli, fino a chi ha preferito rimanere a casa, pur partecipando attivamente con maschere trucchi speciali. Nelle Instagram Stories, in casa Barcellona, spuntano gli scatti di Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Alejandro Baldé Martinez, all'insegna del "dolcetto o scherzetto". Tra passamontagna, pistole giocattolo, personaggi noti del mondo dell'horror e sangue tratteggiato sul viso della consorte del centravanti polacco. Foto che hanno attirato i commenti di fan e follower provenienti da tutto il mondo, su Instagram e non solo. Questa mattina, però, tutto è tornato alla "normalità": alle 11, i tre hanno preso parte al raduno pre gara della sfida tra Elche e Barcellona.