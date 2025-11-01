Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Tre assi del Barcellona mascherati per Halloween: li riconoscete?

Dalla stella blaugrana all'esperto centravanti polacco, fino ad arrivare all'esterno difensivo: le sorprese non sono mancate nella sera del 31 ottobre
2 min
TagsBarcellonaLamine YamalLewandowski
La notte di Halloween ha visto protagonisti anche tantissime stelle del calcio internazionale. Tra queste, anche gli attaccanti del Barcellona Lamine Yamal e Robert Lewandowski, oltre all'esterno difensivo Baldé. Un momento di relax per staccare dalla routine quotidiana, indossando una maschera o un trucco particolare, in tema con la festa del 31 ottobre.

Halloween, da Lamine Yamal a Lewandowski: in maschera tre giocatori del Barcellona

Da chi ha festeggiato con i propri amici a coloro che hanno vissuto la notte di Halloween insieme alle rispettive mogli, fino a chi ha preferito rimanere a casa, pur partecipando attivamente con maschere trucchi speciali. Nelle Instagram Stories, in casa Barcellona, spuntano gli scatti di Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Alejandro Baldé Martinez, all'insegna del "dolcetto o scherzetto". Tra passamontagna, pistole giocattolo, personaggi noti del mondo dell'horror e sangue tratteggiato sul viso della consorte del centravanti polacco. Foto che hanno attirato i commenti di fan e follower provenienti da tutto il mondo, su Instagram e non solo. Questa mattina, però, tutto è tornato alla "normalità": alle 11, i tre hanno preso parte al raduno pre gara della sfida tra Elche e Barcellona.

 

 

