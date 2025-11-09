Che tripletta per Lewandowski! Barcellona a - 3 dal Real Madrid.

VIGO (SPAGNA). A qualche ora dal mezzo passo falso del Real Madrid a Vallecas, il Barcellona sbanca Balaidos e si riporta a -3 dagli eterni rivali. Grande protagonista della serata galiziana il risanato Robert Lewandowski , che festeggia il ritorno alla titolarità con una pregevole tripletta. Di Lamine Yamal l’altra rete catalana. A segno, per i padroni di casa, che avevano riacciuffato il pari in due occasioni, Carreira e Borja Iglesias . Missione compiuta per i ragazzi di Hansi Flick , che scavalcano il Villarreal e arrivano alla sosta in secondo posizione.

Fuochi d’artificio

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, un malanno dell’ultimo minuto mette ko Casadò, che lascia il posto a Olmo sulla mediana. Poi, inizia una partita frenetica, che si sblocca già al 10’, quando Lewandowski realizza un rigore provocato da un tocco di mano in area dell’ex Fiorentina Marcos Alonso. Pochi secondi e Rashford si divora l’immediato raddoppio e, nel successivo cambio di fronte, Carreira, dopo una sponda con Borja Iglesias, fugge in verticale e riacciuffa il pari. L’interscambio di colpi prosegue con un palo di Rashford, che poi, al 37’, regala al rapace Lewandowski l’assist del nuovo vantaggio blaugrana. Non c’è respiro e, al 43’, arriva il 2-2 dei galiziani, grazie a un tiro di prima intenzione di Borja Iglesias, servito da Jutglà. E salgono a 5 i gol nel torneo per il Panda. Nel recupero, però, un insolito destro di Lamine, liberato da un tocco involontario di Ilaix Moriba su un nuovo centro dello scatenato Rashford, regala il 3-2 al Barça.

Lewa scatenato

Nella ripresa, i ritmi comprensibilmente si abbassano e il Barça dà vita a un paziente assedio, col Celta che prova ad agire di rimessa, risultando, però, decisamente meno pericoloso rispetto ai primi quarantacinque minuti. Claudio Giraldez, col passare dei minuti, rinfresca il suo attacco inserendo, prima, Bryan Zaragoza per Jutglà e, poi, l’idolo di casa Iago Aspas per l’esausto Borja Iglesias. A segnare ancora, però, sono i blaugrana con l’incontenibile Lewandowski, che completa la sua tripletta con uno spettacolare colpo di testa sugli sviluppi di un angolo calciato da Rashford. 7ª rete in Liga per il polacco. Nei minuti finali, Lamine coglie in pieno il palo e Frenkie de Jong si guadagna il secondo giallo. Barça, alla sosta, a -3 dal Real.