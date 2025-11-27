Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'incredibile storia della giovane stella del Barcellona: a soli 11 anni firma un contratto con la Nike!

In Spagna fa notizia il baby attaccante Destiny Kosiso (classe 2014), uno dei profili più promettenti della 'Masia', che segue le orme di Yamal: tutti i dettagli
1 min
TagsBarcellonaDestiny KosisoNike
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

BARCELLONA (SPAGNA) - Piccoli fenomeni crescono sulle orme di Lamine Yamal nella 'Masia', il prolifico settore giovanile del Barcellona che sforna talenti a ripetizione. E uno dei più promettenti è Destiny Kosiso, classe 2014 che in Spagna fa già notizia dentro e fuori dal campo.

Star nel Barcellona a 11 anni, firma un contratto con la Nike

Figlio dell'ex calciatore nigeriano nigeriano Ejike Paschal e fratello del 17enne David Obinna e del 16enne Divine Ikenna (anche loro scelti dal settore giovanile del Barcellona), come sottolinea 'Marca' sulla sua edizione online il baby attaccante ha numeri impressionanti: 145 gol in 52 match nella passata stagione, si sta confermando anche al suo primo anno nel calcio a 11 con già 16 reti segnate in 9 partite. Dati che non sono sfuggiti evidentemente alla 'Nike' con il cui il giovane 'blaugrana' ha firmato un contratto. "Inizia una nuova avventura per Destiny Kosiso - scrive in un post su Instagram l'agenzia Gol International Ltd di Pini Zahavi -. A soli 11 anni ha già firmato un contratto la settimana scorsa. È giovane. È talentuoso. E sta già facendo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

Da non perdere

Laporta difende YamalBarcellona ko con il Chelsea

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS