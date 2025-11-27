L'incredibile storia della giovane stella del Barcellona: a soli 11 anni firma un contratto con la Nike!

Star nel Barcellona a 11 anni, firma un contratto con la Nike

Figlio dell'ex calciatore nigeriano nigeriano Ejike Paschal e fratello del 17enne David Obinna e del 16enne Divine Ikenna (anche loro scelti dal settore giovanile del Barcellona) , come sottolinea 'Marca' sulla sua edizione online il baby attaccante ha numeri impressionanti: 145 gol in 52 match nella passata stagione, si sta confermando anche al suo primo anno nel calcio a 11 con già 16 reti segnate in 9 partite. Dati che non sono sfuggiti evidentemente alla 'Nike' con il cui il giovane 'blaugrana' ha firmato un contratto. "Inizia una nuova avventura per Destiny Kosiso - scrive in un post su Instagram l'agenzia Gol International Ltd di Pini Zahavi -. A soli 11 anni ha già firmato un contratto la settimana scorsa. È giovane. È talentuoso. E sta già facendo".