Flick accasciato e devastato dopo la vittoria del Barcellona: Raphinha preoccupato lo raggiunge

Allo Spotify Camp Nou il Barcellona ha battuto per 3-1 l'Alaves. Quarto successo consecutivo per i blaugrana che, in attesa della partita del Real Madrid, si è portato in vetta alla classifica della Liga . Nonostante la vittoria, al termine della partita Hansi Flick è stato inquadrato visibilmente sconsolato in panchina, rincuorato da Raphinha .

Flick consolato da Raphinha: "Mi ha detto che miglioreremo"

Le immagini di DAZN Spagna hanno inquadrato l'allenatore del Barcellona seduto in panchina al termine della partita da solo, triste, devastato. A quel punto, è arrivato uno dei leader della squadra, Raphinha, a venire in panchina a parlare con il suo allenatore. Lo stesso Flick, intervistato a fine partita, ha voluto commentare la situazione: "Cosa mi ha detto? Che miglioreremo. Saremo molto migliori nelle prossime partite".