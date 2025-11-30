Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Flick accasciato e devastato dopo la vittoria del Barcellona: Raphinha preoccupato lo raggiunge

L'allenatore è stato consolato al termine del successo con l'Alaves dal calciatore brasiliano, svelando anche cosa si sono detti
1 min
TagsBarcellonaFlickRaphinha
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

Allo Spotify Camp Nou il Barcellona ha battuto per 3-1 l'Alaves. Quarto successo consecutivo per i blaugrana che, in attesa della partita del Real Madrid, si è portato in vetta alla classifica della Liga. Nonostante la vittoria, al termine della partita Hansi Flick è stato inquadrato visibilmente sconsolato in panchina, rincuorato da Raphinha.

Flick consolato da Raphinha: "Mi ha detto che miglioreremo"

Le immagini di DAZN Spagna hanno inquadrato l'allenatore del Barcellona seduto in panchina al termine della partita da solo, triste, devastato. A quel punto, è arrivato uno dei leader della squadra, Raphinha, a venire in panchina a parlare con il suo allenatore. Lo stesso Flick, intervistato a fine partita, ha voluto commentare la situazione: "Cosa mi ha detto? Che miglioreremo. Saremo molto migliori nelle prossime partite".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

Da non perdere

Le ultime sulla LigaLe partite di Liga: vince anche l'Atletico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS