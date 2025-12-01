Szczesny svela l'accordo con Flick per continuare a fumare: "Mi ha detto che..."

Wojciech Szczesny continua a sorprendere, dentro e fuori dal campo. A GQ Polonia ha infatti raccontato il curioso patto con Hansi Flick che gli permette di continuare a fumare al Barcellona . Nel corso dell’intervista, il portiere polacco ha spiegato come è nato l’accordo con il suo allenatore riguardo al fumo.

Szczesny e l'accordo con Flick per continuare a fumare

Tutto sarebbe avvenuto in un momento di relax: “Di recente io e l’allenatore eravamo seduti nella sauna e gli ho chiesto cosa ne pensasse. L’allenatore ha risposto che ciò che conta è quello che faccio in campo. ‘Finché sei super professionale, puoi fumare anche durante la parata per il titolo’”.

La differenza tra Barcellona e Juventus

Il portiere ha poi parlato del suo impatto a Barcellona e del confronto con gli anni alla Juventus, sottolineando come il clima sia completamente diverso: “Il Barcellona mi dà la pura gioia di essere un calciatore. La Juventus è una routine quotidiana sotto la massima pressione. Lì, vincere è l’unica cosa che conta. E ho potuto impararlo”.